Taiwán busca convertirse en modelo global ante el reto del “Super envejecimiento”

El presidente de Taiwán, William Lai, anunció este viernes un plan para mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas mayores, con el objetivo de que la isla se convierta en un referente para las naciones que enfrentan un envejecimiento poblacional acelerado.

Durante un acto en Taipéi, Lai destacó que el sector de atención a los ancianos alcanzará este año un valor estimado de 3,6 billones de dólares taiwaneses (unos 120.617 millones de dólares), equivalente a alrededor de una séptima parte del PIB nacional.

El mandatario subrayó la importancia de partir de las necesidades de este grupo y aprovechar herramientas como la tecnología, la inteligencia artificial y la experiencia laboral de los mayores para crear entornos más amigables.

Entre las medidas planteadas, mencionó la ampliación de las pruebas de detección de cáncer, la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares taiwaneses (335 millones de dólares) para nuevos fármacos, y la implementación del plan “Atención a Largo Plazo 3.0”, que en 2026 introducirá sistemas de “cuidados inteligentes”.

La estrategia también contempla mejorar servicios complementarios como alimentación, vivienda y transporte, con el fin de ofrecer una vida más plena a los adultos mayores.

De acuerdo con cifras oficiales en Taiwán cerró julio con 23,33 millones de habitantes, registrando 19 meses consecutivos de descenso poblacional. Actualmente, 19,64 % de los residentes tienen 65 años o más y 11,62 % son menores de 15.

Según la Organización Mundial de la Salud, un país se considera “súper envejecido” cuando más del 20 % de su población supera los 65 años, una categoría en la que Taiwán está a punto de entrar.