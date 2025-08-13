EU retira visas a funcionarios brasileños por contratar médicos cubanos: “Es trabajo forzado”

Misión cubana Médicos cubanos participan en Brasil en el programa "Mais médicos" para lugares remotos (X)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de origen cubano, anunció este miércoles restricciones de visados para funcionarios de Brasil, la caribeña Granada y algunos países africanos, por contratar misiones médicas cubanas, aunque libró, de momento, a México, país donde operan desde 2022, tras el convenio firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con las autoridades del régimen.

“Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visas a funcionarios de gobiernos africanos, del cubano y del granadino, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano”, declaró en un comunicado Rubio, sin detallar los nombre de los funcionarios afectado ni qué naciones africanas están incluidas en las sanciones.

Asimismo, apuntó al programa ‘Mais Médicos’ —impulsado por el gobierno de Lula da Silva, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud para llevar médicos a áreas remotas de Brasil— fue una “estafa diplomática desmesurada”.

Contra los “esclavistas del régimen”

Rubio denunció que la dictadura que preside Miguel Díaz-Canel “renta” a sus médicos a “precios elevados” para luego quedarse con la mayor parte de estos ingresos.

“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, advirtió.

Según señaló el secretario de Estado, EU “tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso”, al tiempo que instó a los países a que “paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”.

Estados Unidos también está tomando medidas para revocar visas e imponer restricciones a varios funcionarios del Gobierno brasileño y exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyos nombres tampoco informó.

La Administración de Donald Trump ya había anunciado sanciones en febrero y junio pasados contra funcionarios cubanos y de países centroamericanos relacionados con las misiones médicas cubanas, una de las principales fuentes de ingresos de La Habana.

Por su parte, Cuba rechaza categóricamente las acusaciones de Washington y denuncia lo que considera como “una campaña de desprestigio” contra su programa de cooperación y sus doctores, presente en varias naciones latinoamericanas y caribeñas, junto a una veintena de países africanos.

En el primer reporte de derechos humanos desde el regreso al poder de Trump, Estados Unidos señaló este martes a lo que ve como “trabajo forzoso auspiciado por el Estado” entre las violaciones registradas durante el 2024.