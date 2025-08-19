Venezuela recibe de Rusia 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla

Venezuela recibió este martes un cargamento de 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, procedente de Rusia, como parte de los acuerdos de cooperación sanitaria entre ambos países. La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, informó a través de su canal de Telegram que las dosis arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, que sirve a Caracas.

Gutiérrez calificó la entrega como una “excelente noticia” que fortalece el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y “garantiza la seguridad de cada venezolano”. Sin embargo, especialistas advierten que el sistema de vacunación nacional arrastra un déficit estructural. En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría señaló que en la última década el PAI no ha alcanzado sus metas de cobertura y que Venezuela presenta retrasos en la incorporación de nuevas vacunas.

El envío desde Rusia se suma a otros cargamentos recibidos este año en el marco de la cooperación internacional. En mayo, llegaron 2,4 millones de dosis contra la poliomielitis y la hepatitis B provenientes de Irán, según informó entonces el viceministro de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea. Previamente, en abril, Venezuela recibió 30.000 dosis contra la polio enviadas por Cuba, y días antes Nicaragua había entregado 30.000 dosis adicionales contra esta enfermedad y 20.000 contra la tuberculosis.

El Gobierno venezolano busca reforzar las campañas de vacunación en un contexto marcado por la necesidad de elevar los índices de inmunización infantil y prevenir brotes de enfermedades endémicas. “Seguimos trabajando para proteger la salud de nuestro pueblo”, aseguró Gutiérrez.