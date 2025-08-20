EU pinta de negro muro fronterizo con México para hacerlo “más caliente” y que migrantes no lo trepen

Kristi Noem fue captadacon un rodillo y colocó pintura negra en unos de los barrotes del muro en Nuevo México (Especial)

Muro fronterizo — Con la apuesta de inhibir a que migrantes sin papeles traten de cruzar hacia Estados Unidos al trepar el muro fronterizo en a zona común con México, el Gobierno del vecino país comenzó con el pintado de los barrotes de color negro, para que éstos se calienten y sean otro factor de frene las intenciones para llegar a EU.

Fue la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, quien llegó el martes hasta donde se encuentra uno de los tramos del muro en Nuevo México, donde al tomar un rodillo y colocar pintura en unos de los barrotes del muro, subrayó que se hará todo lo que esté al alcance para impedir que aumente el cruce de indocumentados.

Kristi Noem subrayó que la altura y la profundidad del muro son dos factores que ayudan para disuadir a los sin papeles que intentan pasar por encima o por debajo de muro, por lo que resaltó que la dependencia a su cargo evaluará con el pintado en color negro de barrotes de esta muralla y probar si el metal se caliente más y frena el intento de cruzar a EU.

“Con el color negro, el muro absorberá más calor y resultará casi imposible de escalar. Queremos enviar un mensaje claro: no crucen ilegalmente, cumplan nuestras leyes y entonces podrán tener la oportunidad de perseguir el ‘sueño americano’”, señaló mientras auxiliada de un rodillo escurriendo de pintura negra daba una pasada a los barrotes de acero.

La secretaria de seguridad nacional de EU destacó que con la llegada del presidente Donald Trump “la frontera (con México es la) más segura de su historia” y como argumento apuntó que derivado de las acciones contra los migrantes indocumentados, tan solo en la zona de El Paso se redujeron a 41 por día, en contraste con las cifras récord de hasta 2,300 migrantes en un período de 24 horas durante el éxodo migratorio del 2023.

Kristi Noem señaló que la pintura negra en el muro no sólo representa un cambio estético, sino que su propósito es que “cuando tocas algo que está caliente, es muy difícil escalarlo”, indicó al advertir que se hará todo lo posible para frenar el paso de “las personas que tratan de romper nuestras leyes”.

La Crónica de Hoy/2025