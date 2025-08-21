EU quiere “forzar un cambio de régimen” en Venezuela: Padrino López

Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia clara a Estados Unidos: "Que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela". (La Crónica de Hoy)

Este miércoles, el responsable del ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia clara a Estados Unidos: “Que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela”. Este pronunciamiento lo hizo patente en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Asimismo, aseveró que el ejército se encargará de defender a Venezuela “en cada centímetro de su territorio, de su espacio aéreo, de su espacio marítimo; [que no] agredan nuestra soberanía porque no solamente sería Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda”, expresó el jefe militar.

Padrino indicó que el país norteamericano ha declarado que se “almacenan drogas” en los cuarteles venezolanos, dicho que cuestionó al afirmar que “hasta allá llegó el putrefacto pensamiento y el odio” del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

El pasado 14 de agosto, Rubio advirtió que la gestión de Trump “confrontará” a los cárteles del narcotráfico que amenacen la seguridad nacional al traficar con “veneno”, y mencionó el caso del Cartel de los Soles que, expresó, está liderado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los comentarios de Rubio se dan tras lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró este martes que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que contemplaría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

El gobierno de Venezuela ha hecho hincapié en que en su territorio no se producen drogas ni sirve como sitio de tránsito para el narcotráfico.