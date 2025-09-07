Carlo Acutis, el “influencer de Dios” se convierte en el primer santo milenial

Canonización El cuerpo semi-incorrupto de San Carlo Acutis Carlo Acutis en una iglesia en Asís, centro de Italia (GIANLUIGI BASILIETTI/EFE)

Carlo Acutis, se convirtió este domingo en el primer beato canonizado por el papa León XIV e hizo historia por doble motivo: es el tercero santo más joven en mil años de historia de canonizaciones de la historia de la Iglesia católica y es el primer santo que predicó exclusivamente a través de internet.

El adolescente italiano murió a los 15 años el 12 de octubre de 2006, tan solo tres días después de ser diagnosticado de leucemia mieloide fulminante y pocos meses después de que, el ya entonces conocido en las webs católicas como “influencer de Dios”, grabara un video, en el que, con una serenidad asombrosa, anuncia a sus miles de seguidores lo siguiente: “Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir”. El personal médico que lo atendió coincidió en señalar su asombrosa serenidad, pese a los dolores y que era consciente de que iba a morir demasiado pronto. Tras recibir la extrema unción y fallecer minutos después, su madre declaró al salir de la habitación del hospital: “Lo hará santo”. Pesaba exactamente 70 kilos.

“La eucaristía es mi autopista al cielo”

A la ceremonia en la plaza de San Pedro, oficiada por León XIV, acudieron, además de sus padres y sus dos hermanos, fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella. Su madre Antonia Salzano fue la encargada de llevar al altar el relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

Nació en Londres el 3 de mayo de 1991 donde vivían por el trabajo de su padre y luego se trasladaron a Milán y después de hacer la Comunión a los 7 años comenzó a dedicarse a la Iglesia. Fue famosa su frase: “La Eucaristía es mi autopista al Cielo”.

Trabajando con un estudiante de ingeniería informática en la página de la parroquia, aprendió a diseñar y crear páginas web y se apasionó tanto por esta actividad que en el verano de 2006 creó la página web con la que difundió por internet la vida y enseñanzas de Jesús.

“Estar siempre unido a Jesús, este es mi plan de vida”, solía responder cuando los internautas le preguntaban. Pronto pasó a ser conocido como “el influencer de Dios”.

Pasando parte de sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), se sintió muy cercano a San Francisco de Asís “por el respeto por la Creación, la búsqueda de la paz y la entrega a los más necesitados”.

Tras su muerte fulminante, su cuerpo se ha conservado en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde se exhibe (en estado semi-incorrupto y con ropa deportiva) para la veneración de numerosos fieles de todo el mundo.

Fue beatificado el 10 octubre de 2020 en la basílica de San Francisco de Asís y el 23 de mayo se conoció que León XIV había firmado el decreto para su canonización.

¿Qué milagros se le achaca?

La Congregación para las Causas de los Santos reconoció como milagro necesario para su beatificación la curación, considerada inexplicable por algunos expertos, ocurrida el 12 de octubre de 2013 en Campo Grande en Brasil, donde vivía un niño sudamericano nacido en 2010 con una malformación congénita del páncreas.

El segundo milagro para su canonización está relacionado con una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis, en Asís, para rezar por la curación de su hija, Valeria, que había sufrido un grave traumatismo craneal con pocas probabilidades de sobrevivir tras caerse de su bicicleta. Liliana peregrinó hasta la tumba de Carlo para orar por su ayuda y ese mismo día, su hija comenzó a respirar por sí sola.

El sexto santo más joven

Desde que la Iglesia católica proclamó el primer santo siguiendo el actual ritual (dos milagros considerados genuinos), hace 1,032 años, sólo tres santos tenían menos de 15 años, edad en la que murió Carlo Acutis.

Los hermanos San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, dos de los tres pastorcitos que presenciaron las apariciones de la virgen de Fátima, en Portugal, en 1917. Murieron con 10 y 9 años respectivamente, víctimas de la gripe española.

Santa María Goretti, murió a los 11 años. Prefirió morir apuñalada antes que ceder a tener relaciones sexuales con un vecino. Perdonó a su asesino desde su lecho de muerte. Es patrona de los jóvenes, las víctimas de agresión sexual y la pureza.

San José Sánchez del Río, nació en Sahuayo, Michoacán, en 1913. A los 14 años se unió a las fuerzas cristeras que luchaban contra la persecución religiosa del gobierno de Plutarco Elías Calles. Fue capturado por el ejército federal. Le exigieron renunciar a su fe católica, pero se negó. Como castigo, le cortaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar por el pueblo hasta el cementerio. Antes de ser ejecutado, gritó “¡Viva Cristo Rey!”. Tenía 14 años.

Fue canonizado y convertido en santo mártir en 2016 por el Papa Francisco.

Santo Domingo Savio, murió a los 14 años. Era discípulo de San Juan Bosco. Es el santo patrón de los monaguillos y de los niños cantores.