Colombia indica que no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

Petro dice que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela (Presidencia de Colombia/EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y alertó que su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

“Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?”, expresó Petro al participar en la ciudad brasileña de Manaos de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.

El mandatario insistió en que el ataque estadounidense a una embarcación civil que supuestamente cargaba drogas y que dejó un saldo de 11 muertos, tiene que ser tratada como un asesinato y mencionó que si los países de Suramérica no protestan por tal acto podrán sufrir las consecuencias en el futuro.

“América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque sino después las bombas caerán es en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región”, comentó.

Asimismo, añadió que nadie puede defender gobiernos que se ponen del lado de genocidas porque “después la bombas caerán sobre nosotros”.

El presidente colombiano admitió que en Venezuela existe un problema político interno y que ni siquiera él ha reconocido al nuevo Gobierno venezolano, pero indicó que ese conflicto hay que resolverlo mediante el diálogo y no con bombas.

“Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina”, dijo.

Además precisó que un problema político interno no justifica amenazas a la soberanía de ningún país de Sudamérica y que la región tiene que unirse ante una posible invasión a la región.

Gustavo Petro se refirió a la actual irracionalidad en un mundo que prefiere las bombas antes que el diálogo y afirmó que "mientras los humanos hablamos del amor, los inhumanos lanzan bombas y practican genocidios.