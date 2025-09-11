Explosión de fábrica de pirotecnia en Venezuela deja 23 heridos y 482 casas dañadas

Equipos de socorro arribaron a la zona afectada por la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en occidente de Venezuela (EFE)

Tragedia en Venezuela — Un saldo de 23 heridos y 482 casas con daños de consideración dejó este jueves la explosión de una fábrica de fuegos artificiales localizada en la comunidad de San Francisco, en el occidente de Venezuela, cuya onda expansiva alcanzó “más de seis kilómetros”, reportó el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera. El funcionario explicó que “ocurrió una explosión con una gran columna de humo que impactó a toda la ciudadanía (y) que tuvo una onda expansiva de más de 6 kilómetros”, lo que afectó con daños de consideración a más de 400 casas de la zona, señaló el funcionario al canal Telesur. Asimismo, destacó que la tragedia se registró cerca de las 9:37 horas locales en la denominada Zona Industrial de Maracaibo, capital del Zulia, y aledaña a la vecina comunidad de San Francisco.

El gobernador apuntó que según un “primer balance” oficial, dijo que en el sitio del siniestro siguen trabajando los bomberos de ambas ciudades para intentar sofocar completamente el fuego.

La fábrica de piotecnia fue arrasada por la explosión (EFE)

En la misma línea, indicó que “organismos de inteligencia” se trasladaron hasta la zona afectada por orden del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, para “delimitar cuáles fueron las causas” de la explosión y atender a la ciudadanía.

Uno de los vecinos de la fábrica donde ocurrió la tragedia, dijo haber perdido su vivienda por causa de la explosión. “Mi esposa me llamó (para decirme) que la empresa se estaba quemando. Agarré una moto desesperado, me vine para acá. Ahí no me quedó nada, nada, no me queda nada (...) eso está todo destrozado”, sostuvo Antonio Delgado, de 65 años y vecino de la zona, quien indicó que su esposa y suegra, quienes estaban en la casa al momento del estallido, se encuentran bien, aunque se llevaron tremendo susto por el estallido de la pirotecnia.

