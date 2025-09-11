Maduro lanza el “Plan Independencia 200” con 284 frentes militares en todo el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación del “Plan Independencia 200”, una estrategia militar que desplegará 284 frentes de batalla en todo el territorio nacional. Según el mandatario, el objetivo es “garantizar la independencia y la paz” del país frente a amenazas externas.

“Estamos activando de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, los Andes, el oriente y el sur del país”, declaró Maduro durante un acto en el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión.

El líder chavista compareció acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y otros funcionarios, así como habitantes de la zona.

Maduro aseguró que el despliegue forma parte del concepto de “defensa integral de la nación” y de la “resistencia activa del pueblo”, insistiendo en la necesidad de consolidar posiciones estratégicas y reforzar el sistema defensivo nacional.

“Garantizar todas las costas, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia, es una tarea fundamental”, señaló. En su discurso, recordó las gestas históricas de la independencia y afirmó que, si fuera necesario, Venezuela volvería a combatir por su libertad.

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El anuncio ocurre en medio de la escalada de tensiones con Washington. En días recientes, Estados Unidos desplegó ocho barcos militares y un submarino nuclear en el Caribe, además de enviar diez aviones de combate F-35 a Puerto Rico.

El Gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, al que vincula con actividades de narcotráfico y terrorismo. Esta acusación ha sido utilizada como argumento para la movilización militar y para elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.