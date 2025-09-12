UNICEF alerta: miles de niños en Afganistán necesitan ayuda urgente tras el terremoto

260 mil niños en Afganistán necesitan atención inmediata

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha hecho un llamado a la comunidad internacional para recaudar 22 millones de dólares, con el fin de brindar ayuda humanitaria a 400 mil personas, entre ellas 212 mil niños. Así lo informó el representante de la agencia en Afganistán, Tajudeen Oyewale, en una conferencia virtual desde Kabul.

El seísmo dejó al menos 2,200 personas fallecidas, de las cuales 1,172 eran menores de edad. Además, unos 45 niños quedaron separados de sus familias, y otros 270 perdieron a uno o ambos progenitores.

¿Cuántos niños resultaron afectados por el seísmo en Afganistán?

De las 500.000 personas afectadas por el terremoto que sacudió Afganistán el pasado 31 de agosto, alrededor de 260.000 son niños en necesidad inmediata de asistencia, según el Fondo de la ONU para la Infancia .

Oyewale advirtió que, tras la tragedia, las niñas están en una situación aún más vulnerable debido a las restricciones educativas impuestas por el régimen talibán. Existe el riesgo de que familias que lo han perdido todo recurra a matrimonios forzados como mecanismo de supervivencia.

La prioridad de UNICEF es garantizar protección, atención médica, refugio y acceso a la educación para los menores afectados. Sin embargo, el avance de la ayuda depende de la respuesta internacional al llamado urgente de financiación.