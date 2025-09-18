EU veta nuevamente una resolución del Consejo de Seguridad que pide alto al fuego en Gaza

Edificios de la ciudad de Gaza (EFE)

Estados Unidos volvió a veta este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja.

El documento presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia), recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido) a excepción de Estados Unidos, lo que frenó su aprobación.

“Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo”, indicó la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación.

EU ha vetado ya más de 50 resoluciones críticas con Israel desde que existe el Consejo de Seguridad.

Ortagus insistió ante el Consejo (que hoy se celebra su sesión número 10 mil), que Hamás es responsable de “empezar y continuar esta guerra”. que podría acabar hoy mismo si el grupo “libera a loa rehenes y renuncia a las armas”.

Y señaló que la alusión a los rehenes en esta resolución es “una mera idea de último momento”: “Estados Unidos nunca aceptará esto. El presidente Trump nunca lo aceptará”.

Esta no es la primera vez que EU veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja, algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden. (Con información de EFE)