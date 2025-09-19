Rescatan a niña secuestrada en México y llevada a República Dominicana con identidad falsa

Secuestro

La Fiscalía dominicana informó que la niña regresó con su madre, de nacionalidad colombiana, luego de concluir las diligencias judiciales en el proceso contra Miguel Antonio Torres Hernández, conocido también como Kevin León Wooden o Shaban Kuka, acusado de secuestrar a la menor en México y trasladarla de manera ilegal al país caribeño.

De México a República Dominicana: la historia del secuestro

El caso se remonta a un viaje familiar en Guadalajara, donde la pequeña fue separada violentamente de su madre. Torres, expareja sentimental de la mujer y supuesto padre biológico de la niña, la retuvo y la llevó fuera del país, aunque él no figura en el acta de nacimiento en Colombia, se hizo pasar por su tutor legal.

La madre denunció inmediatamente los hechos a la Policía de Guadalajara, lo que permitió abrir una investigación, activar la Alerta Amber y emitir una orden de captura internacional contra Torres.

Arrestos y proceso judicial

Torres fue detenido en agosto en República Dominicana y cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En el caso también está implicada Viviana Villarreal Cambero, señalada como cómplice activa en la retención ilegal y falsificación de documentos. Ella figuraba como madre de la niña en los papeles apócrifos. Como medida cautelar, el tribunal le impuso una garantía económica de 800.000 pesos dominicanos (unos 12,870 dólares), además de la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Desde el 23 de julio de este año, ambos fueron imputados por violar la Ley 136-03 de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, así como disposiciones del Código Penal.

Rencuentro

La operación para recuperar a la niña se inició tras una reunión entre la madre, autoridades de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinnaf), Interpol y el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional dominicana.

El rescate se llevó a cabo mediante un allanamiento en una residencia del sector Bella Vista, donde la menor fue encontrada junto a otros dos niños, que quedaron bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Finalmente, el Ministerio Público ordenó una prueba de ADN que confirmó en un 99.9 % el vínculo entre la menor y su madre biológica, permitiendo así el esperado reencuentro después de más de tres años de separación.