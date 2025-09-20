Milei sostendrá reunión con Trump el próximo martes en Nueva York

Reunión Trump-Milei en Nueva York (Especial)

El gobierno de Argentina confirmó este sábado que el presidente Javier Milei se reunirá con el líder republicano Donald Trump el próximo martes en Nueva York.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, informó la cuenta oficial de Cancillería Argentina en X.

El presidente argentino viajará por segunda vez en lo que va del mes a Estados Unidos, donde participará de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU) junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

Según medios locales, también está previsto que Milei se reúna con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent.

Asimismo, el mandatario viajó al país el pasado 11 de septiembre, donde mantuvo encuentros con el economista conservador Michael Milken y con Mark A. Nelson, vicepresidente de la petrolera estadounidense Chevron, empresa extranjera que operan en la gigante formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina. (Con información de EFE)