padre e hijo mueren arrastrados por una riada en Cataluña

Inundaciones en Cataluña, España

La fuerte tormenta registrada en Cataluña dejó un saldo de dos personas fallecidas tras ser arrastrado su coche por la crecida repentina de la riera, en la provincia de Barcelona.

Los Bomberos de Cataluña localizaron anoche el cuerpo sin vida de un menor de unos 11 o 12 años, y en la mañana hallaron un segundo cadáver, aún pendiente de identificación, que podría corresponder al padre, desaparecido desde ayer. Ambos viajaban juntos cuando la riada sorprendió su vehículo.

Más de un centenar de efectivos participaron en el operativo de búsqueda, desplegado de manera intensiva en los seis primeros kilómetros desde la urbanización Monterrey, en Sant Quintí de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, punto en el que fue hallado el niño.

La riera, que habitualmente permanece casi seca con apenas unos centímetros de agua, experimentó una creciente de entre 2.5 y 3 metros de altura tras las lluvias torrenciales que descargaron más de 100 litros por metro cuadrado en la zona.

Según explicó el Gobierno catalán, el padre habría intentado cruzar la riera en coche pese a que algunas personas le advirtieron del peligro. Minutos después, alrededor de las 18:30 horas, un testigo alertó a emergencias de que el vehículo estaba siendo arrastrado con sus dos ocupantes en el interior.

El temporal ha puesto de nuevo en evidencia el riesgo de las zonas inundables, que pueden transformarse en cuestión de minutos en auténticas trampas mortales cuando se registran aguaceros intensos.