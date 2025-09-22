Trump se burla de la milicia venezolana en medio de tensiones entre ambas naciones

Trump. Donald Trump llevó a cabo presiones desde su regreso a la Casa Blanca para retirar los juicios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios en tono de burla sobre los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela.

A través de su red social Truth Social, publicó un video acompañado del mensaje “Ultrasecreto, Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”.

En las imágenes se observa a varias mujeres civiles recibiendo instrucción militar bajo las órdenes de oficiales venezolanos, mientras algunos asistentes reaccionan entre risas y gritos. El material, que circuló ampliamente durante el fin de semana, busca ilustrar las jornadas de adiestramiento ciudadano como parte de la estrategia de defensa de Caracas frente a lo que consideran una amenaza del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

🚨 LMFAO! President Trump just CLOWNED Venezuela and Maduro - "We caught the Venezuelan Militia in training. A very serious threat!"



And it's a video of obese women struggling to run just a few yards at like 3 miles per hour 😭 pic.twitter.com/4WvoeOrw3t — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 22, 2025

Las tensiones entre ambos países se intensificaron después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, tres de ellas con procedencia de Venezuela y otra de origen no identificado.

Por su parte, Maduro afirmó que los entrenamientos coordinados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responden a la amenaza del “imperio norteamericano” y aseguró que la nación sudamericana se encuentra “más unida que nunca” frente a la presión estadounidense.