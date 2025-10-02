Liberan por error a un asesino en Miami y lo recapturan en Georgia

Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami

Un error en el sistema judicial de Miami provocó que James Daniels, un convicto de 60 años condenado a cadena perpetua por un doble asesinato, fue liberado por equivocación.

Tras varios días de intensa búsqueda, fue recapturado en una vivienda de Macon, Georgia, en el centro del estado, según informaron autoridades estadounidenses.

Daniels había sido catalogado como un criminal “peligroso” por el condado de Miami-Dade, lo que activó un operativo de búsqueda. Durante su arresto, los agentes del U.S. Marshal Service también detuvieron a Timishea Price, concejala de la localidad de Reynolds (Georgia), señalada como sospechosa de haber mantenido contacto con el fugitivo. La política ahora enfrenta cargos por obstrucción a la justicia al presuntamente encubrir a un asesino convicto.

El Departamento de Correcciones de Miami-Dade reconoció que Daniels fue liberado el sábado pasado del Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, debido a un “error de procedimiento”. Actualmente se lleva a cabo una investigación interna para determinar las causas del fallo y establecer responsabilidades dentro de la institución.

¿por que fue condenado James?

Daniels, también conocido como “45”, cumplía condena por el secuestro, tortura y asesinato de los camioneros Osmar Oliva y Johan González Quesada, crímenes cometidos en 2020 junto con Frederick Rudolph y Herbert Barr. En ese mismo hecho, una tercera víctima logró sobrevivir al ataque.

En marzo de 2025, Daniels y Rudolph fueron condenados a cadena perpetua por secuestro con resultado de muerte, mientras que Barr fue sentenciado a 12 años y medio de prisión por secuestro.

Daniels había estado cumpliendo su condena en una prisión estatal de Lake City (Florida), pero la semana pasada fue trasladado a la custodia del condado de Miami-Dade para enfrentar cargos locales adicionales. Fue durante ese proceso que se produjo su liberación errónea.

“Se está llevando a cabo una investigación completa de asuntos internos para revisar las circunstancias que rodean este incidente y cualquier posible incumplimiento de las políticas del departamento”, señaló un portavoz del Departamento de Correcciones.