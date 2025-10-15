Trump autorizó “operaciones letales” de la CIA en Venezuela: The New York Times

Venezuela Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, se dirige a los defensores de Caracas este miércoles (Ministerio de Interior, Justicia y Paz/EFE)

Tambores de guerra en el Caribe sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela, destinadas, aparentemente a provocar un cambio de régimen en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a derrocarlo, informó este miércoles el periódico The New York Times.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o sus elementos del régimen chavista, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia. No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

La información, que de llevarse a cabo, acarrearía probablemente el estallido de la guerra, ocurre un día después del quinto hundimiento de una presunta narcolancha, que se saldó con la muerte de sus seis tripulantes.

El Pentágono desplegó cerca del límite de las aguas venezolanas una flotilla de buques de guerra y caza, desde donde han atacado diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10,000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Caracas se prepara para la defensa

Mientras tanto, el régimen de Maduro sigue preparándose para un posible ataque de Estados Unidos.

Este miércoles, autoridades civiles y militares activaron en Caracas, así como en el vecino estado Miranda, las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) como parte del plan ‘Independencia 200’ para la protección del país ante el que califican como “asedio estadounidense”.

Maduro hizo un llamado, a través de su canal de Telegram, a los ciudadanos, militares y policías capitalinos y su área metropolitana, donde dijo que habitan casi siete millones de personas, a activar “toda la fuerza de defensa integral” para proteger “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades”, con el fin, agregó, de “seguir ganando la paz”.

“Tiene los días contados”

Tras ganar el Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Maduro “tiene los días contados” y aseguró que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

La líder opositora, que permanece hace más de un año en la clandestinidad, elogió la postura de Estados Unidos y la calificó como un factor clave en el aislamiento del gobernante venezolano: “La posición firme del presidente Trump cambió completamente la dinámica”.

“La CIA ya colabora con México”

The New York Times recuerda que la CIA ha tenido “desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los Gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia”, que lo han llevado a “colaborar con México” en acciones contra los carteles de las drogas, pero ello incluye realizar operaciones letales directas. Por tanto, de confirmarse la noticia se trataría de una peligrosa escalada bélica.

A inicios de este mes, Trump ordenó cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras un intento de explorar posibles negociaciones sobre la crisis política del país caribeño.

El pasado agosto, el Departamento de Estado ofreció 50 millones de dólares por información que condujera al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó.