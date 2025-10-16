El exrehén argentino israelí, Eitan Horn regresa a casa después de estar cautivo por dos años

Eitan Horn regresa a casa después de estar cautivo por dos años (@HenMazzig/x)

El exrehén israelí de origen argentino, Eitan Horn ha regresado este jueves a su casa desde su secuestro por el grupo islamita Hamás el 7 de octubre de 2023, así lo informó un comunicado del Foro de las familias de los rehenes.

El ex-cautivo de 39 años, fue el primer rehén en recibir el alta medica después de cuatro días de observación en el centro médico Ichilov de Tel Aviv, donde fue ingresado tras su liberación este lunes.

En un comunicado oficial, el hospital expresó que continuará acompañandolo a él y a su familia, así como supervisando su estado de salud.

Horn fue recibido entre aplausos en su ciudad Kfar Saba por una comitiva de vecinos que acompañó el coche en el que llegó a su casa acompañado por su familia.

Su hermano, Yair Horn, fue liberado como paerte del sexto canje de secuestrados por presos palestinos del alto al fuego en la Franja de Gaza el marzo pasado.

En Gaza permanecen todavía los cuerpos de 19 rehenes, cuyo retorno estipula la primera fase del acuerdo firmado entre Israel y Hamás.

El grupo islamista comentó ayer en un comunicado en sus canales oficiales que necesita ayuda para localizar los cuerpos restantes debido a la gran destrucción y escombros en la Franja.

Por su parte, familiares de los rehenes fallecidos pidieron al Gobierno de Netanyahu suspender la implementación de las etapas restantes del acuerdo mientras Hamás no devuelva los cuerpos faltantes.