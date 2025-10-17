Anallely López, la delegada del bienestar: así presume lujos la relacionada con el narco

Anallely López y su "lazo" con el narco (Especial)

Anallely López Hernández, delegada del bienestar en el municipio de Libres, Puebla y quien recibe un sueldo bruto de 19 mil 444 pesos mensuales, es señalada de presumir en sus redes sociales multiples viajes al extranjero y fotografías con autos lujosos.

De acuerdo con información de El Reforma, la funcionaria esta relacionada con Nazario Ramírez Ramírez, empresario del estado que fue detenido el 15 de octubre por delitos de extorsión y narcotráfico el cual esta presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es la delegada del Bienestar?

Anallely López se graduó en diciembre de la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), comparte en su cuenta de Instagram fotografías de sus múltiples viajes, regalos caros de marcas de lujo y vehículos de alta gama.

¿Cuál es su conexión con Nazario Ramírez?

Según información del medio, luego de que fuera vinculada con el empresario Nazario Ramírez, la delegada aseguró que sus fotografías con el líder sindical “no reflejan vínculos personales ni relaciones más allá del ámbito laboral”.

“En cuanto al señor Nazario ‘N’, mi conocimiento hacia su persona fue algo muy reciente y únicamente relacionado con temas de gestión y trabajo comunitario en su localidad”, indicó la funcionaria y agregó que como parte de sus funciones suele coincidir con “actores sociales y políticos”.

¿Quién es Nazario Ramírez y cual es su relación con el CJNG?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó este miércoles la detención de Nazario “N”, quien fue señalado como operador de un grupo delictivo que extorsiona y vende droga en Jalisco y Puebla.

Asimismo, precisó que su arresto se dio en Guadalajara durante un operativo coordinado con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y del Ejército.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y del Ejército, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario "N", operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

Medios locales identifican al arrestado como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, señalado de ser operador del CJNG en la región y a cargo de actividades delictivas como extorsiones, cobro de piso y venta de droga.