Trump llama a Petro “líder del narcotráfico” y anuncia fin de ayuda financiera a Colombia

Amenaza El presidente de Colombia, Gustavo Petro, este domingo (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

La amenaza de Donald Trump de intervencionismo militar estadounidense en América Latina, como sugirió contra México e hizo realidad contra Venezuela, con el hundimiento de seis presuntas “narcolanchas” y una treintena de muertos, se extendió este domingo a otro país: Colombia, a cuyo presidente Gustavo Petro designó líder del narcotráfico, como hizo anteriormente con el chavista Nicolás Maduro

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”, indicó Trump en Truth Social.

En consecuencia, anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia con carácter inmediato por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que si Petro no cerraba “estos campos de exterminio de inmediato”, Estados Unidos “se los cerrará”.

“Trump está engañado”

La reacción del primer presidente izquierdista colombiano no se hizo esperar.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, escribió de forma enrevesada Petro en X.

Fuera de la lista

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

Tras casi tres décadas de cooperación, el Departamento de Estado de EU sacó a Colombia de la lista, al igual que Bolivia, Venezuela, Myanmar y Afganistán.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de Estados Unidos.

Esta decisión se produce además en medio del “conflicto armado” que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico, y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y naves por parte del país norteamericano.

Sin embargo, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.