¿Ofensas en partido de hockey? los Sharks se disculpan por mensaje sobre ICE en juego de la NHL

Equipo de hockey en California se disculpa por usar palabra ICE en partido para hispanos

Los San Jose Sharks de la NHL ofrecieron una disculpa pública luego de que, durante la Noche de la Herencia Hispana en su estadio de hockey, se mostrara en el videomarcador un mensaje que hacía referencia a la palabra “ICE”, siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). El hecho provocó críticas inmediatas entre aficionados y usuarios en redes sociales.

El mensaje apareció el sábado en el primer intermedio del partido entre los Sharks y los Pittsburgh Penguins, con la frase: “¡A LOS FANÁTICOS DE LOS SJ SHARKS LES ENCANTA EL ICE (HIELO)! ¡A POR ELLOS, CHICOS!”. El video del momento se difundió rápidamente en internet, generando indignación por relacionarse con un organismo señalado por sus redadas migratorias, especialmente en California, uno de sus principales objetivos.

Mensaje: “¡A LOS FANÁTICOS DE LOS SJ SHARKS LES ENCANTA EL ICE (HIELO)! ¡A POR ELLOS, CHICOS!” (X: @jeffmadams)

Disculpa e investigación interna

Ante la ola de críticas, la organización explicó que el texto fue enviado por un proveedor externo y se mostró sin detectar el contenido sensible.

“Sharks Sports & Entertainment lamenta profundamente que este mensaje, que no cumple con los valores de nuestra organización, no se haya detectado durante nuestro proceso de revisión estándar”, señaló el equipo en un comunicado.

Los Sharks adelantaron que ya investigan el origen del mensaje y reforzarán sus filtros de contenido para evitar situaciones similares.

Contexto político y social: el deporte en medio de la tensión migratoria

La molestia se amplificó porque el hecho ocurrió en el marco de protestas nacionales contra las acciones del ICE. San José fue una de las ciudades que participó en la movilización “No Kings”, en rechazo a las políticas del entonces presidente Donald Trump y a las redadas migratorias de la agencia.

La discusión migratoria también ha llegado a otros estadios. La semana pasada, una aficionada de los Cerveceros de Milwaukee, identificada como Shannon Kobylarczyk, fue captada diciendo a un fan latino de los Dodgers: “Llamemos a ICE”. La mujer fue despedida de su trabajo, sancionada por el estadio y repudiada en redes sociales.

Reacción del público

En redes, la discusión se dividió entre aficionados que exigieron sanciones y otros que señalaron que el mensaje pudo ser un “malentendido”, debido a que la palabra ice también significa hielo en inglés. Sin embargo, organizaciones latinas recordaron que el deporte no está aislado del contexto político y que un mensaje así, en una Noche de Herencia Hispana, resulta particularmente ofensivo.