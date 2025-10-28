El huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5; un de los más potentes de la historia

Alerta máxima El ojo del huracán Melissa en el momento de impactar en el sur de la isla de Jamaica (Cortesía/EFE)

El huracán Melissa tocó tierra alrededor de la 13 pm (hora local) del martes cerca de New Hope, Jamaica, como un huracán de categoría 5 con vientos de 298 km/h, el más poderoso que haya impactado jamás en la isla. El huracán Grace, en 2021, fue el último huracán que tocó tierra en Jamaica.

Melissa también es uno de los huracanes más poderosos registrados en tocar tierra en la cuenca del Atlántico, empatada solo con otras dos tormentas: el huracán del Día del Trabajo de 1935 y Dorian de 2019, que tenía igualmente vientos de 298 km/h cuando azotó las islas Ábaco de las Bahamas.

Anteriormente, el huracán más fuerte en tocar tierra en Jamaica fue el devastador huracán Gilbert de 1988. Gilbert era un huracán de categoría 4 cuando tocó tierra justo al oeste de Kingston.

Melissa pasará directamente sobre Jamaica durante las próximas horas, trayendo vientos catastróficos, lluvias torrenciales e inundaciones, y una marejada ciclónica que pone en peligro la vida. Su centro se desplaza actualmente hacia el norte-noreste a 14 km/h.

Esta es la primera ocasión desde 2005 en la que se forman tres o más huracanes de máxima intensidad en el Atlántico. Aquel año observó cuatro ciclones de categoría 5, incluido el Katrina que arrasó el sur de Estados Unidos.

Este huracán es también uno de los que presenta una de las presiones más bajas en su ojo en la historia reciente con 892 milibares. A menor presión, la aceleración de los vientos es mayor, lo que eleva su velocidad y la intensidad del ciclón.

Wilma, con 882 milibares en 2005, y Gilbert, con 888 milibares en 1988, son los dos únicos huracanes del Atlántico registrados hasta la fecha con una presión inferior. Aunque Gilbert golpeó en Jamaica, lo hizo convertido en huracán de categoría 3.

En comparación, el devastador Katrina, el huracán más costoso en la historia reciente de Estados Unidos, presentó una presión mínima en su centro de 902 milibares.

“Diluvio bíblico”

En lo relativo a las lluvias, el huracán Melissa está en camino de imponer récords por la extrema acumulación que se pronostica, especialmente debido a la lentitud de su desplazamiento, por lo que los expertos no dudan en alertan de un posible “diluvio bíblico”.

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estiman que el ciclón genere lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) sobre la isla, con máximos de hasta 1 metros (40 pulgadas), lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados.

Nueve muertos por ahora

Desde que se formó el martes de la semana pasada, Melissa ha provocado la muerte de al menos nueve personas: tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y una en República Dominicana.

Tras su paso por esta isla caribeña, se espera que Melissa cruce el sureste de Cuba el miércoles y llegue a las Bahamas el jueves.