El Comando Vermelho y el PCC de Brasil son declarados ‘organizaciones terroristas’ por Paraguay

Firma del Comando Vermelho en la entrada de la comunidad en el barrio Vila da Barca en Belém (Brasil) (Sebastiao Moreira/EFE)

Este viernes, luego de realizar un monitoreo permanente, por parte del del Consejo de Defensa Nacional (Codena) de Paraguay encabezado por el presidente, Santiago Peña, se firmó un decreto donde se designó a dos organizaciones brasileñas como “terroristas internacionales”.

Se determinó que las bandas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) tienen las características operativas “de ser organizaciones transnacionales delictivas con rasgos de verdaderas organizaciones terroristas internacionales”, como sus vinculaciones financieras y el ámbito en el que desarrollan sus actividades ilícitas.

El Codena advirtió que existen pruebas para sostener que ambas organizaciones se encuentran operativamente presentes en Paraguay , por lo que, extienden a lo largo del territorio nacional sus actividades ilícitas.

¿Por qué se declaró como “terroristas” a bandas brasileñas en Paraguay?

El decreto se realizó luego de una macrooperación policial en Brasil, donde participaron cerca de 2 mil 500 agentes con el objetivo de combatir al Comando Vermelho.

Esta operación dejó como saldo más de un centenar de víctimas, mientras que la Defensoría Pública de Río de Janeiro contabiliza 132 víctimas, el Gobierno de Río sólo ha reconocido a 121.