Shein puede ser prohibido en Francia por vender muñecas sexuales con diseños infantiles

Shein puede ser prohibido en Francia

La empresa más importante de moda y venta de ropa por internet, Shein, es sancionada por el gobierno franceses luego de vender productos considerados pedófilos o que violen las leyes europeas, por lo que podría ser prohibida en todo Francia.

El ministro de Economía, Roland Lescure, advirtió en televisión nacional que, si la empresa vuelve a incurrir en estas prácticas, Francia podría prohibir completamente el acceso de Shein.

“Si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar la prohibición de la plataforma. Así lo establece la ley”, declaró Lescure.

¿Por qué puede ser prohibido Shein en Francia?

Esta decisión es tomada luego de que el gobierno calificó el caso como “totalmente inaceptable” la venta de muñecas sexuales que tenían un diseño que hacían alusión a menores de edad.

Según las autoridades, este tipo de casos se tratan con la misma gravedad que delitos como el tráfico de drogas o la difusión de contenido pedófilo, y las plataformas tienen un plazo máximo de 24 horas para retirar los productos señalados.

Postura de shein ante las acusaciones de Francia

En un comunicado, la empresa respondió que ya sea retirado las muñecas de inmediato y reafirmó su política de “tolerancia cero” hacia cualquier contenido que viole sus normas internas o las leyes internacionales.

Además, anunció una investigación interna para descubrir cómo estos artículos lograron publicarse en su web sin que pasaran por los estándares de seguridad y calidad.

“Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es inaceptable y va contra todo lo que defendemos”, aseguró la empresa.

¿Cuál es la relación entre Francia y la Marca Shein?

La marca China se sigue expandiendo estos últimos años dentro del país francés, teniendo la apertura de su primera tienda física en París, en el famoso centro comercial BHV Marais, pero tras este caso los franceses han lanzado una petición en línea superó las 100 mil firmas en contra de su llegada.

Pese a las críticas, Shein mantiene su plan y abrirá sus puertas el 5 de noviembre.

¿Qué otros problemas ha tenido shein en Francia?

Las acusaciones de vender productos inapropiados en la tienen en línea no es la primera vez que pasa, anteriormente, las autoridades francesas han multado varios beses a la empresa por temas de privacidad, especialmente por la instalación de cookies sin consentimiento. La más reciente fue en septiembre, con una sanción de 150 millones de euros.

Además, el gobierno francés planea imponer una tasa de dos euros a todos los paquetes pequeños provenientes de fuera de la Unión Europea a partir de 2026, medida que apunta directamente a plataformas como Shein y Temu.