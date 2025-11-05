“Miami será un refugio para escapar del régimen comunista de NY”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Miami “será un refugio para quienes escapen del régimen comunista de Nueva York”, tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, expresó Trump en el America Business Forum (ABF).

Asimismo, indicó que “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York” con la elección de Mamdani quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de esta ciudad.

“He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista”, comentó.

“Hemos aprendido mucho”

Estas declaraciones se dan después de que por la mañana, el líder republicano reconoció que su partido “ha aprendido mucho” tras las victorias demócratas y atribuyó la derrota al cierre actual del gobierno estadounidense el cuál ya es el más largo en la historia del país.

El líder republicano fue el orador destacado del primer día del ABF, quienes reúne en Miami a líderes como él, su homólogo argentino Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.