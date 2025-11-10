Explosión en Nueva Delhi deja al menos 8 muertos y 15 heridos

Explosión en Nueva Delhi (EFE)

Al menos ochos personas perdieron la vida y 15 más resultaron heridas en una explosión en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, el incidente está siendo investigado.

“Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas”, informó a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.

Explosión dentro de un coche

Asimismo, la Policía informó que la explosión se originó dentro de un coche y confirmó el despliegue en la zona de diversos equipos, entre ellos la Agencia Nacional de Investigación (NIA), encargada de las pesquisas antiterroristas en el país.

“Alrededor de las 18:52 horas, un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el interior del vehículo, y la explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA se encuentran en el lugar”, expresó a los medios el comisario de policía, Satish Golcha.

“Se ha ordenado revisar todas las cámaras de seguridad cercanas. Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, considerando todas las hipótesis. Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público”, mencionó por su parte el ministro del Interior a la agencia ANI.

El ministro se dirige al lugar de la explosión y después acudirá al hospital donde se encuentran la mayoría de los heridos.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 19:00 hora local frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India.

Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

No obstante, 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.