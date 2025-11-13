Avión turco de extinción se estrella en Croacia ocasionando la muerte de su piloto

Avión turco de extinción se estrella en Croacia (@37Reisci/x)

Un avión turco de extinción de incendios se estrelló este jueves en Croacia, ocasionando la muerte de su piloto, el único a bordo de la aeronave.

El ministro turco de Agricultura y Bosques, Ibrahim Yumankli, informó en su cuenta de X que los restos fueron hallados cerca de la ciudad croata de Senj, donde también se encontró el cuerpo del piloto.

Según un comunicado previo del Ministerio, la aeronave voló desde la provincia turca de Çanakkale a Zagreb para tareas de mantenimiento y perdió el contacto por radio debido a las malas condiciones meteorológicas.

Atrapado por mal clima

El avión viajaba junto con otro del mismo tipo, pasó la noche en el aeropuerto de Rijeka por mal clima.

Ambos despegaron este jueves hacia Zagreb a las 14:38 hora local, pero decidieron regresar por malas condiciones climáticas, mientras uno logró regresar, el otro desapareció cortandose la comunicación a las 15:25 hora local. (Con información de EFE)