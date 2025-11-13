Cae una red de traslados ilegales de menores hacia Francia, hay 11 personas detenidas

Secuestro Autoridades españolas detienen a 11 involucrados en una red de traslado de menores hacia Francia

La policía española desarticuló una red delictiva que se dedicaba presuntamente a facilitar el traslado ilegal de niños y adolescentes que habían llegado en embarcaciones de migrantes que llegaron de África hacia las islas Canarias y que posteriormente desaparecen de los centros de acogida.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a 11 personas en Lanzarote, Gran Canaria y Madrid, de las cuales 4 ya se encuentran en prisión preventiva.

Menores desaparecidos de los albergues para migrantes

Las investigaciones comenzaron luego de que se realizará una serie de denuncias por la desaparición de 13 menores en 2 centros de ayuda para migrantes, uno ubicado en Arrecife (Lanzarote) y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), entre noviembre de 2024 y mayo de este año.

Según la policía, la red estaba perfectamente organizada y su objetivo era traficar con menores tutelados para trasladarlos hacia Francia.

Red internacional de tráfico de menores

El grupo contaba con rutas y contactos en Marruecos y Costa de Marfil, los cuales utilizaban para documentar ilegalmente a los menores y facilitar su paso por distintos países europeos.

Los agentes interceptaron en el aeropuerto a 3 menores acompañados por un ciudadano…, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Madrid; después de las investigaciones se llegó a la conclusión de que los menores estaban bajo tutela del Estado y que no contaban con autorización ni documentos válidos para abordar el avión.

Posteriormente, durante los registros de domicilio en Lanzarote, los agentes encontraron documentos, dispositivos electrónicos y artículos personales relacionados con algunos menores secuestrados.

Se mantiene la búsqueda

La policía española afirma que las investigaciones se mantendrán abiertas con el objetivo de localizar y proteger a los menores desaparecidos.

Aunque no se tiene una cifra estimada de cuántos menores fueron trasladados ilegalmente a otro país, se espera que pronto las autoridades tengan información más certera de este caso para poder regresar a los jóvenes con sus familias.