Rusia asegura que EU realizará “probablemente” un ensayo nuclear

Rusia El presidente ruso, Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin, Moscú. (EFE)

Rusia aseguró este jueves que “es muy probable” que Estados Unidos realizará en un futuro un ensayo nuclear, algo que el país tomara en cuenta como medida de respuesta.

“Es muy probable que efectivamente ellos se decidan a realizar ensayos nucleares físicos, reales. En cualquier caso, en el Partido Republicano hay mucha gente influyente que aboga por esta decisión”, dijo Mijaíl Uliánov, embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, en declaraciones a la televisión pública.

En caso de implementar los preparativos, Uliánov precisó que, según la doctrina nuclear estadounidense, EU necesitará entre 12 y 36 meses.

Asimismo, recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, adviritó que su país mandendrá en vigor la moratoria de pruebas nucleares mientras el resto de potencias hagan lo mismo.

Posibles ensayos nucleares rusos

Putin encargó la pasada semana a su Gobierno que estudie la posibilidad de reanudar los ensayos en el Polígono de Nueva Zembla, el archipiélago ártico.

En caso de llevarse a cabo, esta sería la primera vez en años que Rusia hace este tipo de ensayos (la URSS efectuó la última prueba en 1990).

Además, Uliánov se mostró decepcionado por la reacción internacional a las declaraciones de Trump, que fueron únicamente criticadas por Rusia, Irán y Venezuela.

Rusia ha pedido en varias ocasiones al país norteamericano que aclare los “contradictorios” mensajes sobre sus planes de reanudar los ensayos nucleares.

Respondiendo al Kremlin, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó este miércoles “el compromiso de Trump con poner a prueba nuestro potencial nuclear, lo que incluye sistemas portadores, va en línea con lo que están haciendo otros países”.

“Si eso lo consideramos una confirmación de que Estados Unidos renuncia a las prohibiciones de ensayos, entonces eso confirmaría sus intenciones”, indicó hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica.

Antes de reunirse a finales de octubre con el presidente chino, Xi Jinping, Trump anunció la posible reanudación de las pruebas con arsenal nuclear después de que, en el plazo de dos semanas, Putin dirigiera maniobras con armamento atómico y anunciara el lanzamiento de un misil de crucero Burevéstnik y de un sumergible no tripulado Poseidón, ambos de propulsión de nuclear.

Como reacción, Putin convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia en el que planteó al Gobierno la conveniencia de reanudar los ensayos nucleares.

En noviembre de 2023 el jefe del Kremlin firmó la ley que revoca la ratificación del CTBT, pero mantuvo la moratoria hasta nuevo aviso. (Con información de EFE)