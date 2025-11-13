Toque de queda en áreas más afectadas de Jamaica por Melissa

Destrozos de Melissa en Jamaica (@rtorbay/x)

Autoridades de Jamaica ordenaron toque de queda hasta el viernes, esto en zonas de los distritos suroeste de la isla, los cuales fueron los más devastados por el paso del huracán Melissa.

Según un comunicado de la Fuerza Policial jamaiquina (JCF), la medida afecta a varias áreas de las parroquias de Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde se están llevando a cabo operativos de seguridad.

El toque de queda, aplicado en la noche del miércoles al jueves y de nuevo este jueves, está vigente desde las 22:00 hora local y hasta las 6:00 hora local.

Durante esta implementación, los pobladores deben permanecer en sus casas, con exepción de los trabajadores esenciales o las personas que cuenten con autorización escrita del comandante en el terreno.

Melissa impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, ha causado en el país al menos 45 muertos y daños estimados entre 6 y 7 mil millones de dólares.

En el suroeste de la isla, gran parte de las viviendas e infraestructura han quedado destruidas. Se han registrado saqueos, entre otros problemas de seguridad, debido a la falta de electricidad, agua y comida. (Con información de EFE)