Tres muertos tras desplome de avión de carga con ayuda humanitaria en Sudán del Sur

Desplome de avión de carga con ayuda humanitaria en Sudán del Sur (Jaromir Chalabala)

Los tres tripulantes de un avión de carga con ayuda humanitaria fallecieron tras el desplome de la aeronave cuando se aproximaba a la pista de aterrizaje en el condado de Leer, en el estado de Unity, en el norte de Sudán del Sur.

Así lo indicó el medio Radio Miraya, de la misión de la ONU en el país, quien afirmó que las autoridades estatales enviaron un equipo de investigación al lugar del incidente para determinar la situación.

El avión, fletado por la ONG Samainuritan’s Purse, había partido de Yuba ese mismo día con ayuda alimentaria para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del estado de Unity, según el medio.

La región ha sufrido fuertes inundaciones en los últimos años, que han obligado a decenas de miles de personas a desplazarse y han cortado el acceso por carretera a varios condados.

Las agencias humanitarias han dependido en gran medida del transporte aéreo para llevar alimentos, suministros médicos y otra asistencia esencial a las comunidades aisladas.

Sudán del Sur ha registrado varios incidentes con aviones en los últimos años, el más reciente ocurrió en enero cuando 20 personas perdieron la vida, todos ellos trabajadores en un campo petrolífero en el país. (Con información de EFE)