Bebés de todo el mundo están muriendo… y la culpa es de unos influencers

Esta es la organización que podría estar detrás de la muerte de cientos de bebés Especial

Una investigación de The Guardian publicada el pasado 22 de noviembre de 2025 revela que la organización Free Birth Society (FBS), que promueve partos sin asistencia médica, es decir, sin médicos, sin parteras, sin ecografías ni cuidados prenatales, ha sido vinculada a decenas de muertes neonatales, mortinatos y severos daños neonatales alrededor del mundo.

La FBS, fundada por las ex-doulas Emilee Saldaya y Yolande Norris‑Clark, se promocionó por medio de redes sociales, un podcast popular y cursos en línea. En su oferta, afirmaba que dar a luz sin intervención médica, también llamada en inglés como “freebirth” o “wild birth”, era tan seguro, o más, que hacerlo en un hospital.

Los casos documentados

La investigación documenta al menos 48 casos en los que un parto vinculado a FBS derivó en mortinato, muerte neonatal o daño grave. En 18 de esos casos, existe evidencia clara de que la decisión de no buscar ayuda médica aun ante emergencias, obedeció a información proporcionada por FBS.

Un caso emblemático citado es el de un bebé en Pensilvania, cuya madre, tras conocer FBS, rechazó la advertencia de los médicos sobre riesgo de “dystocia” (complicación del parto). Al nacer, el bebé sufrió asfixia prolongada, lo que provocó daño cerebral irreversible.

Según especialistas consultados, prácticas promovidas por FBS , como evitar atención médica ante hemorragias, rechazo a reanimación neonatal o subestimar condiciones de riesgo, han contribuido directamente a tragedias evitables.

Desde 2018, FBS habría generado ingresos superiores a 13 millones de dólares, derivados de sus cursos, membresías privadas y contenido digital.

La organización atrajo a muchas mujeres que denunciaban traumas en partos previos, ofreciendo una narrativa de empoderamiento y autonomía sobre el cuerpo. Para algunas, fue una alternativa atractiva a sistemas de maternidad percibidos como violentos. Pero esa promesa se convirtió, en varios casos, en tragedia.

Estado de alerta por desinformación

Obstetras, parteras y especialistas en salud materna han condenado las enseñanzas de FBS como “ignorantes y que ponen en peligro vidas”. Según ellos, la desinformación difundida, sobre complicaciones serias, señales de alerta, reanimación neonatal, hemorragias o riesgo de asfixia, es un retroceso grave frente a evidencias médicas consolidadas.

Exmiembros describen a la organización como una estructura sectaria: el mecanismo de “radical responsibility” (responsabilidad radical) instaurado por FBS implica que la madre asume total responsabilidad por los resultados, incluso si su bebé nace muerto o sufre daño.