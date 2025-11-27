Gobierno palestino difunde video de una presunta ejecución de dos palestinos a “sangre fría”

Video de la ejecución de los dos palestinos (@SuppressedNws1/x)

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) difundió este jueves un video en el que se muestra supuestamente a miembros de las fuerzas israelíes ejecutando a dos jóvenes palestinos en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y denunció un asesinato “a sangre fría”.

Por esto, el Ejército israelí comentó estar “revisando el incidente” y derivó a la Policía de Israel, quien no ha dado declaraciones de lo sucedido.

En un comunicado publicado este jueves, el Ejército informó de que la Policía de Fronteras está operando en la zona de Yenín como parte de una “operación antiterrorista” en el norte de Cisjordania. Dentro de esta operación, indicó de que el Ejército estaba asistiendo a la Policía con medios aéreos.

En el mensaje del Gobierno de la ANP, publicado en su cuenta de X y difundido en sus canales con periodistas, se afirma que la ejecución de los jóvenes ocurrió después de que se hubieran entregado a las fuerzas israelíes.

“Una ejecución extrajudicial en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el mensaje.

En el vídeo, que lleva el logotipo de la cadena egipcia Alghad, se ve a dos hombres saliendo de una especie de garaje de rodillas y con las manos detrás de la nuca, rodeados de uniformados que les apuntan con sus rifles.

Después, se escuchan varios disparos mientras los hombres de uniforme apuntan a los detenidos, que caen al suelo inmóviles.

Medios palestinos también difundieron las imágenes, como es el caso del canal Al Quds, que asegura que la escena fue grabada por periodistas palestinos a cientos de metros de distancia.

El Ejército israelí asesinó la madrugada de este martes a un joven palestino de 22 años en Yenín, al que acusó de haber perpetrado el asesinato de un colono israelí en agosto de 2024, comentó en un comunicado.

Asimismo, las fuerzas israelíes llevan a cabo desde el miércoles de madrugada una incursión militar en la gobernación de Tubas, también en el norte de Cisjordania, donde se produjeron al menos 25 palestinos heridos y un centenar de detenidos, según el Gobierno palestino.

Israel ha reiterado que estas operaciones son para mantener bajo control a las milicias palestinas, a las que califica de terroristas y las autoridades palestinas denuncian el desplazamiento de personas y un endurecimiento de las restricciones de movimiento en Cisjordania que está afectando gravemente a la economía del territorio. (Con información de EFE)