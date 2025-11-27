Guatemala destituye como cónsul a dueño de Miss Universo por presuntos vínculos con crimen organizado

Dueño de Miss Universo Raúl Rocha Cantú (Héctor Pereira)

El Gobierno de Guatemala derogó el nombramiento de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y dueño de la marca Miss Universo, como cónsul honorario, luego de salir a la luz investigaciones sobre su presunta vinculación con el crimen organizado.

¿Por qué lo destituyeron?

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) explicó que la designación de Rocha había sido realizada por la administración anterior, encabezada por Alejandro Giammattei (2020-2024). La cancillería aseguró que el acuerdo de nombramiento fue anulado desde octubre después de una evaluación periódica del desempeño de los cónsules honorarios en el cual se encontraron irregularidades además de un “incumplimiento de las normas” establecidas por el Estado guatemalteco.

Los cónsules honorarios no son diplomáticos

El Gobierno añadió que en vista de las revelaciones recientes sobre la situación de Rocha, el proceso fue acelerado y se actuó de manera inmediata. También aclaró que los cónsules honorarios no son diplomáticos y no cuentan con inmunidad, por lo que están sujetos a responsabilidades administrativas y legales.

“El Gobierno refrenda su compromiso con la transparencia y la probidad”, señaló el Minex, indicando que continuará realizando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normativas que regulan el servicio consular.

Rocha Cantú: investigado por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas

La destitución coincide con la confirmación de la investigación de Rocha Cantú por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de México. Esta informó el miércoles que mantiene abierta una investigación por la posible participación de Rocha en delitos como narcotráfico, contrabando de combustible (huachicol) y tráfico de armas.

La FGR señaló que la indagatoria forma parte de una carpeta abierta desde el 29 de noviembre de 2024, y la cual involucra a 13 personas.

“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, se están obteniendo datos para continuar y ahondar en esta investigación” concluyó la institución, además señaló que su situación jurídica se dará a conocer “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.