Detienen a otras seis personas en investigación del incendio de Hong Kong

Incendio de Hong Kong (@CanalAntigua/X)

La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, el organismo anticorrupción oficial de la excolonia británica, arrestó este viernes a seis personas más en relación con el incendio de unas torres residenciales que dejó por ahora 128 víctimas mortales.

El organismo anticorrupción ya había detenido en la mañana de este viernes a dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial incendiado y después arrestó a otras seis personas a lo largo del día, según información del diario hongkonés South China Morning Post.

El medio indica que los sospechosos son siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años. Entre ellos hay dos gestores de proyecto de la empresa de arquitectura Will Power Architects; una pareja propietaria de una empresa subcontratada para el andamiaje, y un intermediario.

Los primeros dos arrestados esta mañana eran ejecutivos de Will Power Architects, empresa de arquitectura que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court.

Uno de los detenidos fue llevado esta mañana bajo custodia a las oficinas de la compañía, donde las autoridades efectuaron un registro, indicaron fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Con estas dos detenciones se elevaba a cinco la cifra de personas bajo arresto por su probable responsabilidad en el incendio de siete de las ocho torres de viviendas de Wang Fuk Court, en el que se han confirmado hasta el momento 128 muertes y en torno a 200 personas permanecen desaparecidas.

El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.

Paralelamente, la citada Comisión ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares estadounidenses, 36.5 millones de euros) y ganado por Prestige entre 57 empresas concurrentes.

Debido a la tragedia, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ha ordenado revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor. (Con información de EFE)