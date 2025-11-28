Luego de acción de gracias... Trump acusa a los migrantes de causar “disfunción social” en EU

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Lanza un nuevo ataque contra la inmigración, a la que responsabiliza de problemas sociales, criminales y económicos en el país, tras endurecer medidas luego de un ataque armado en Washington (FRANCIS CHUNG / POOL/EFE)

Desde su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje por el Día de Acción de Gracias, dónde aprovechó la ocasión para lanzar una dura crítica contra la inmigración, a quienes calificó como “la principal causa de disfunción social” en el país., ironizó al desear un “feliz día” a quienes han permitido que la nación sea “dividida, desorganizada, golpeada y ridiculizada” por políticas “estúpidas” en materia migratoria.

Trump sostuvo que la población extranjera en Estados Unidos asciende a 53 millones de personas, a quienes atribuye recibir ayudas sociales, provenir de países en crisis o estar vinculadas a prisiones, pandillas y cárteles.

Las comunidades migrantes son las culpables de la violencia en Estados Unidos

En su mensaje, el presidente argumentó que un migrante con residencia legal y un ingreso de 30 mil dólares anuales “termina recibiendo cerca de 50 mil dólares en beneficios”, lo que, según él, recae en contribuyentes estadounidenses que “soportan en silencio” esta carga económica.

Además, afirmó que esta “ola de refugiados” es responsable de escuelas colapsadas, criminalidad, deterioro urbano, saturación hospitalaria y crisis de vivienda. Incluso señaló que cientos de miles de refugiados somalíes estarían tomando el control del estado de Minnesota, donde operan pandillas que “recorren las calles en busca de presas”, mientras la población local permanece encerrada en sus casas.

Las críticas también alcanzaron al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, a quien llamó “seriamente retrasado” y a la congresista Ilhan Omar, a quien acusó de “odiar” a Estados Unidos y de haber llegado al país de forma irregular, pese a que representa al estado en el Congreso.

Endurecimiento de las políticas migrantes luego del ataque en Washington

La publicación de Trump llega después de que su gobierno endureciera nuevamente las políticas migratorias, tras el caso de un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 y que fue acusado de atacar a dos integrantes de la Guardia Nacional cerca de una estación del metro en Washington.

A raíz de ese incidente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión inmediata de solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, en espera de una revisión de protocolos de seguridad y verificación de antecedentes.