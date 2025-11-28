Trump le da “borrón” a Joe Biden y cancela todas las órdenes ejecutivas que haya firmado el expresidente de EU con ‘autopen’

Presidente Trump y el expresidente Biden “Por la presente, anulo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por Joe Biden”, señaló Trump

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la anulación de cualquier documento que haya sido firmado por el dispositivo automático de su predecesor, Joe Biden.

El republicano acusó a la administración pasada de usar el llamado autopen (un aparato que permite reproducir una firma mecánicamente) sin autorización y aseguró que eso invalida gran parte de las órdenes emitidas por el demócrata.

Más de la mitad de las ordenes de Biden quedan sin efecto alguno

Trump afirmó que “aproximadamente el 92%” de los documentos avalados durante la presidencia de Biden se firmaron con el autopen, por lo que todas las órdenes “quedan rescindidas y sin efecto” y que su uso solo puede darse con la autorización explícita del presidente en funciones.

El mandatario también lanzó críticas contra lo que llamó “la izquierda radical”, asegurando que personas cercanas a Biden fueron quienes manejaron el dispositivo desde el escritorio Resolute del Despacho Oval.

“Por la presente, anulo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por Joe Biden”, señaló Trump, al tiempo que advirtió que, si el exmandatario asegura lo contrario, podría enfrentarse a una acusación por perjurio.

Hasta el momento, la oficina del expresidente Biden no ha emitido una postura sobre las nuevas declaraciones de Trump ni sobre la validez de los documentos señalados.