Honduras decidirá este domingo entre gobierno de izquierda o derecha en las elecciones

Elecciones de Honduras (tunota)

Más de seis millones de hondureños se reunirán este domingo para votar en las elecciones que decidirán si el país continuará con el partido Libertad y Refundación, de izquiera o regresarán con los conservadores Nacional y Liberal, todo esto en un entorno donde la pobreza, la corrupción e inseguridad están a la órden del día.

La previa a los comicios ha estado marcado por tensiones, dudas sobre la transparencia del proceso y riesgo de violencia.

Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional de 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto l foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

Incertidumbre y descontento

La transparencia del proceso ha sido cuestionada con denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, así como la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales y la posible injerencia de las Fuerzas Armadas.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Los que acaparan mayor caudal de votantes, según sondeos, son Rixi Moncada, de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país; Nasry Asfura, del Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda.

El Partido Nacional llega a las elecciones fortalecido en la víspera por el respaldo a Nasry Asfura por parte de Donald Trump, quien pedió a los hondureños que le voten, mientras que a Rixi Moncada y Salvador Nasralla los ha tildado de “comunistas”.

Los hondureños acudirán a votar con algún grado de incertidumbre y un creciente descontento por problemas como la pobreza que afecta a más del 60% de los diez millones de habitantes del país, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, factores que han erosionado la confianza en la clase política, según organizaciones civiles. (Con información de EFE)