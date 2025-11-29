Lluvias históricas en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan alrededor de 600 muertos

Lluvias históricas en Asia (Departamento de Relaciones Públicas de la Oficina del Primer Ministro de Tailandia/EFE)

Las inundaciones y deslizamientos causados por las intensas lluvias en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron alrededor de 597 muertos y centenares de desaparecidos esta semana, en uno de los temporales más destructivos que ha vivido el Sur y Sudeste Asiático en los últimos años.

El número total de muertos aumentó este sábado a medida de que las autoridades lograron acceder a áreas remotas y actualizar los balances, especialmente en Indonesia, quien resultó más afectado, mientras se continúan los trabajos de rescate en regiones que se encuentran bajo el agua.

Indonesia: 303 muertos, cientos de desaparecidos y comunidades aisladas

Indonesia es el país con más afectaciones, se han registrado más de 300 fallecidos en las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental, donde continúan las tareas de rescate para encontrar a decenas de desaparecidos en zonas que permanecen aisladas por deslizamientos de tierra y el colapso de las principales vías de comunicación.

Los derrumbes han destruido puentes, arrasado viviendas y bloqueado carreteras que conectan áreas rurales, lo que dificulta la llegada de maquinaria y equipos de emergencia, aunque algunos tramos críticos empiezan a ser despejados y las autoridades han habilitado refugios para los evacuados.

Tailandia: 162 muertos y ocho provincias bajo el agua

En Tailandia, las inundaciones en ocho provincias del sur han dejado al menos 162 muertos, con la provincia de Songkhla como la zona más afectada, ya que se resgistraron 126 víctimas en los últimos días, mientras que el agua continúa cubriendo áreas urbanas y rurales pese a que los niveles empiezan a descender en algunos distritos.

Más del 80% del suministro eléctrico ha sido restablecido y las autoridades trabajan en el drenaje de zonas anegadas, la retirada de escombros y el traslado de vehículos dañados.

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda en áreas donde se teme que haya aún personas atrapadas.

Sri Lanka: 132 muertos y miles de desplazados

Sri Lanka implementó este sábado el estado de emergencia pública tras las lluvias torrenciales que han golpeado los 25 distritos del país, dejando 132 fallecidos reportados, 176 desaparecidos y unos 650 mil afectados.

Más de 78 mil personas han sido evacuadas a los 716 centros de seguridad habilitados, mientras continúan las labores de rescate en zonas inundadas o afectadas por deslizamientos de tierra.

Carreteras, viviendas y áreas agrícolas han quedado bajo el agua, y las autoridades han instado a evacuar a quienes viven cerca de riberas de ríos o en laderas inestables. (Con información de EFE)