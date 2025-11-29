Trump advierte que el espacio aéreo de Venezuela esta “cerrado en su totalidad”

Donald Trump y Nicolás Maduro El llamado Cartel de los Soles es un “invento” de la administración de Donald Trump y que forma una “vil mentira” usada para promover cambios de régimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en una publicación en su red Truth social que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, expresó en su mensaje el líder republicano, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

Por su parte, la Cancillería venezolana expuso en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, ya que esto es “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, participó en la llamada, donde finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

Amenazas contra el pueblo venezolano

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado alrededor de 80 muertos y que se realiza con el argumento de “lucha contra el narcotráfico”, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció haber aprobado planes para que la CIA opere dentro de Venezuela y designó al líder chavista y a sus aliados del gobierno como miembros de una organización terrorista, una medida que según funcionarios de la administración, “brindarpa a Estados Unidos mayores opciones militares para atacar dentro del país latinoamericano.