Trump defiende indulto al expresidente hondureño, condenado por traficar toneladas de cocaína a EU

Indulto polémico El expresidente hondureño Juan Orlando Hernádez en foto de archivo junto a Donald Trump en su primer mandato (Archivo)

El presidente Donald Trump trató este domingo de defender, pero sin aportar argumentos sólidos, el escandaloso indulto que concederá a su aliado ideológico, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, pese a que un tribunal estadounidense lo condenó a 42 años de cárcel por introducir “toneladas de cocaína” en el país.

“La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa; una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, explicó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One, de regreso a la capital estadounidense.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño y se limitó a decir que “si alguien vende drogas en un país, eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”.

El presidente anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, que disputa las elecciones presidenciales en Honduras este domingo, en un nuevo caso de injerencia del republicano en asuntos internos de un país latinoamericano.

Hernández fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

El expresidente hondureño estuvo en la mira de la DEA desde 2013 por actividades “relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.”, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.

El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

El expresidente hondureño ha estado apelando su condena y cumpliendo sentencia en la penitenciaría estadounidense de Hazelton, en Virginia Occidental.

Poco después del anuncio de Trump, la esposa de Hernández, Ana García, y sus hijas se reunieron en las escaleras de su casa en Tegucigalpa y se arrodillaron en oración, agradeciendo a Dios que Hernández regresaría con su familia después de casi cuatro años separados.

García agradeció a Trump, diciendo que éste había corregido una injusticia y sostuvo que el procesamiento de Hernández fue un complot coordinado por narcotraficantes y la “izquierda radical” para buscar venganza contra el expresidente conservador.

“¿Indultar a Hernández y perseguir a Maduro?”

El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, criticó el indulto y declaró el domingo en redes sociales: “¿Por qué indultar a Hernández y luego perseguir a Maduro por traficar drogas a Estados Unidos? ¡Que encierren a todos los narcotraficantes! No entiendo por qué lo indultan”.