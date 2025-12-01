CPI acusa a EU de tratar a sus jueces como criminales y terroristas

Sede permanente de la Corte Penal Internacional (CPI) La presidenta Tomoko Akane advirtió que la Corte enfrenta ataques sin precedentes tras las órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu

La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, reprochó que Estados Unidos haya impuesto sanciones a nueve jueces y fiscales del tribunal, al colocarlos en listas reservadas para terroristas y narcotraficantes asegurando que la institución mantendrá su independencia pese a las presiones externas.

EU sanciona a jueces por casos vinculados a Israel

Durante la apertura de la asamblea número 24 de los estados parte, la titular de la CPI explicó que la Corte vive una etapa de presiones inusuales desde que emitió órdenes de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes en Palestina.

Recordó que este año nueve altos funcionarios fueron sancionados por Washington debido a las investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Gaza. Estas medidas, dijo, terminaron afectando su vida diaria, ya que incluso se les han limitado operaciones bancarias en países que forman parte del Estatuto de Roma.

Rusia contra jueces de la Corte Internacional

Akane señaló que no solo Estados Unidos ha presionado al tribunal. En los últimos años, Rusia emitió órdenes de arresto contra nueve jueces y contra toda la Presidencia de la CPI como respuesta a la orden de detención girada contra Putin por la deportación de menores ucranianos. Moscú incluso concluyó investigaciones y realizó audiencias en ausencia.

Según la jueza, estas acciones buscan debilitar la legitimidad del tribunal y frenar sus decisiones.

La CPI insiste en resolver disputas dentro del Estatuto de Roma

A pesar de estas presiones, Akane aseguró que la Corte continúa trabajando con agilidad en todas las etapas de sus procesos, desde investigaciones hasta apelaciones, incluidas órdenes de arresto que permanecen bajo confidencialidad.

Reiteró que cualquier diferencia relacionada con la labor judicial de la CPI debe resolverse exclusivamente a través del Estatuto de Roma. También pidió a los Estados aplicar los mecanismos internos de consulta antes de cuestionar solicitudes de cooperación o la ejecución de órdenes de arresto.

Tensiones con Hungría e Italia por incumplir órdenes

La presidenta recordó que en julio el tribunal señaló a Hungría por no detener a Netanyahu durante su visita a ese país, pese a la orden vigente por crímenes de guerra en Gaza.

Un caso similar ocurrió en enero en Italia: autoridades locales detuvieron al jefe de la policía judicial de Libia, Osama al Masri, pero lo liberaron de inmediato y lo enviaron de vuelta a Trípoli, contrariando la orden de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la prisión de Mitiga.