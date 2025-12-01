Decenas de migrantes ingresan a Perú por frontera chilena burlando la seguridad

Decenas de migrantes ingresan a Perú por frontera chilena (@plcdelmedionews/x)

Varias decenas de migrantes, presuntamente indocumentados, que se encontraban varados entre la frontera de Chile y Perú, cruzaron este lunes hacia territorio peruano tras burlar la seguridad establecida en el sitio y a pesar del estado de emergencia declarado en los distritos de frontera de la región Tacna.

Los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, ingresaron rápidamente y se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, en medio de los esfuerzos de escasos policías peruanos que intentaban evitar su desplazamiento.

No obstante, los migrantes reclamaban airadamente que les permitan ingresar para seguir su camino hacia sus países de origen, según mostrtaron imágenes del Canal N.

Tras ingresar, los viajeros formaron largas filas en el puesto fronterizo para registrar su ingreso a Perú.

No había presencia militar en la frontera

A pesar del anuncio del Gobierno peruano de haber reforzado la vigilancia en su frontera con Chile con un contingente militar de 50 efectivos, este lunes no había presencia militar en ese punto, algo que fue aprovechado por los migrantes, ya que la seguridad había quedado reducida al minimo.

El incremento de la presencia de militares y policías fue anunciado el pasado viernes por el ministro peruano del Interior, Vicente Tiburcio, quien precisó que la intención de ingresar hacia terrotorio peruano , pero fueron interceptados por agentes de la Policía.

Esto ocasionó que, varios de los migrantes que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se formara una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

El sábado pasado, el presidente de transición de Perú, José Jerí, destacó que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras del país. (Con información de EFE)