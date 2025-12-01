Mujer se casa con el cuerpo de su novio asesinado por su casta

Boda India (EFE)

Una mujer de la India celebró una ceremonia de matrimonio con el cuerpo de su novio, asesinado por la familia de ella por pertenecer al grupo de los dalits o “intocables” en el sistema de castas hindúes, según informaron este lunes los medio indios, que difundieron imágenes del evento.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Nanded, en el estado de Maharashtra, en la zona occidental del país.

Anchal Mamidwarm, la novia de 21 años, indicó a los medios que tras tres años juntos, la familia se enteró y como él era “intocable” se opuso al matrimonio.

En la imágenes difundidas se observa como la joven se aplica en su cabello polvo sindoor, sutancia roja que las mujeres hindúes casadas se colocan en la raya del cabello como símbolo del matrimonio.

Frente a ella, se observa el cuerpo de su pareja, envuelto en un manto blanco.

El sistema de castas hindú, arraigado en textos antiguos, históricamente colocaba en la cima a grupos como sacerdotes y eruditos, con otros clasificados según las ocupaciones tradicionales y a aquellos históricamente fuera del sistema, conocidos como dalits o “intocables”, en la parte inferior, enfrentando una discriminación significativa.

Según el censo de 2011 (que contabilizó a los dalits), estos comprendían el 16.2% de la población india. Este nuevo censo tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de la demografía de todas las castas.

El sistema de castas de la India es una jerarquía social compleja que tradicionalmente dividía a la sociedad en grupos basados en el nacimiento y la ocupación familiar. Aunque fue prohibida en la India independiente, sus efectos sociales persisten, contribuyendo a la desigualdad. (Con información de EFE)