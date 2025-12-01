Yerno de Trump viaja con Witkoff a Rusia para reunión con Putin

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, emprende un viaje a Moscú para mantener negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, en un nuevo esfuerzo de Washington por avanzar en un plan de paz para la guerra en Ucrania.

El propio mandatario estadounidense anunció que Witkoff llevará a cabo las conversaciones con Putin, y señaló que su yerno Jared Kushner podría acompañarlo en dicho viaje, aunque no lo dio como algo totalmente confirmado.

¿Qué se busca con esta reunión?

Según reportes recientes, el gobierno de Estados Unidos presentó un plan de paz que habría comenzado con una versión de 28 puntos, la cual sería revisada tras consultas diplomáticas en Ginebra y Abu Dabi.

El viaje de Witkoff a Moscú busca “pulir” esos puntos de desacuerdo con Rusia, en vista de alcanzar un posible acuerdo que ponga fin al conflicto.

Controversia por conversaciones filtradas

La visita se da en un contexto polémico: recientemente se filtraron transcripciones de conversaciones entre Witkoff y altos funcionarios rusos, donde el enviado de Trump habría expresado una cercanía diplomática con Rusia y sugerido un plan de paz para Ucrania que implicaría concesiones territoriales, incluyendo la cesión de regiones disputadas como Donetsk a favor de Moscú.

En dichas conversaciones, Witkoff habría instado a que la propuesta fuera presentada de una forma favorable para Rusia, y mostró una actitud de deferencia hacia el Kremlin, lo que generó críticas de diversos actores políticos.

La filtración intensificó el debate sobre la legitimidad de la diplomacia estadounidense: algunos analistas advierten que un emisario sin formación tradicional en política internacional, como Witkoff quien proviene del mundo empresarial inmobiliario, podría no tener la experiencia diplomática adecuada para manejar negociaciones tan delicadas.

A pesar de las críticas, la Casa Blanca defendió el papel de Witkoff. El gobierno considera que su rol es “estratégico” dentro de la negociación, y destaca su participación en misiones anteriores de mediación.

Por su parte, desde Moscú el gobierno confirmó la reunión y señaló que evaluarán la propuesta de paz. Aunque no garantizan un acuerdo inmediato, aceptan dialogar.

Con la confirmación del viaje, se espera que en los próximos días se den pasos decisivos en las negociaciones. Si Witkoff posiblemente acompañado de Kushner logra avances con Putin, el plan podría reactivarse con fuerza. Si no, el panorama podría complicarse: la filtración ya dejó evidente la desconfianza de muchos actores en Europa, Ucrania y en el mismo Congreso estadounidense sobre la equidad del proceso.