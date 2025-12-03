EU trabaja en el primer escuadrón de drones de ataque unidireccional para Medio Oriente

EU trabaja en el primer escuadron de drones de ataque unidireccional

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), anunció este miércoles la creación de un nuevo grupo de trabajo destinado a impulsar el primer escuadrón de drones de ataque unidireccional del Ejército estadounidense con base en Medio Oriente.

El Grupo de Trabajo Scorpion Strike (TFSS por sus siglas en inglés) surge como respuesta a la orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acelerar la adquisición y el despliegue de tecnología de drones asequible.

TFSS busca suministrar de forma ágil drones de bajo costo y gran efectividad para reforzar las capacidades de las fuerzas de combate.

Los integrantes de este equipo de trabajo ya participaron en la formación del escuadrón de drones del Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo (Lucas, en inglés), actualmente desplegado en Medio Oriente, indicó el comando en un comunicado.

Los drones Lucas tienen un amplio alcance y están diseñados para operar de forma autónoma. Pueden ser lanzados mediante diferentes mecanismos, incluyendo catapultas, despegue asistido por cohetes y sistemas terrestres y vehiculares móviles.

El almirante Brad Cooper, comandante de Centcom, puntualizó en el comunicado que el TFSS “sienta las bases” para utilizar la innovación como elemento disuasorio.

Asimsimo, destacó que equipar a los combatientes con “drones de vanguardia de forma más rápida demuestra la innovación y la fortaleza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores hostiles”.

Centcom ya había lanzado en septiembre pasado el Grupo de Trabajo Conjunto de Despliegue Rápido (REJTF, en inglés) para agilizar los procesos de equipamiento de las fuerzas. (Con información de EFE)