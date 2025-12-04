Los somalíes son “basura”, los afrikaners, víctimas: se agudiza el racismo y la aporofobia de Trump

Redada Un inmigrante negro es detenido por agentes del ICE en Nueva Orleans (ICE)

La deriva xenófoba y supremacista blanca de Donald Trump adquiere tintes cada vez más alarmantes. Su última víctima es la comunidad somalí de Minnesota, que con más de 80 000 integrantes es la más numerosa de Estados Unidos y la mayor de la diáspora somalí en el mundo, causada por años de guerra civil y hambruna en el Cuerno de África.

El presidente de Estados Unidos confirmó que su próxima redada masiva antiinmigrante tendrá lugar en el estado donde gobierna el demócrata Tim Walz —compañero de fórmula de Kamala Harris en las pasadas elecciones—, y la cacería de agentes del ICE se centrará principalmente en “Little Mogadishu”, el barrio de Minneapolis donde viven decenas de miles de inmigrantes somalíes, con la excusa de que son “basura que apesta” que “no contribuyen en nada” y por tanto “deberían regresar a su lugar de origen”.

El discurso de odio racial no es una novedad en Trump, y ello le ha valido ser considerado por el Ku Klux Klan o el Partido Nazi de EE. UU. como el mejor presidente de la historia. Su creciente agresividad verbal contra inmigrantes no blancos y sus redadas masivas cruzan todas las líneas rojas y confirman el peor de los temores: el magnate republicano es un supremacista xenófobo, islamófobo y aporófobo (le repugnan los pobres).

Bienvenidos, herederos del “apartheid”

Por eso recibe con los brazos abiertos a los afrikaners, los sudafricanos blancos del “apartheid”, a los que abre las puertas de Estados Unidos porque considera víctimas del gobierno de mayoría negra. El pasado fin de semana prohibió la entrada a ciudadanos de 19 países, con la excusa de que proceden “del tercer mundo”.

Bienvenidos Afrikaners, sudafricanos blancos herederos del "apartheid", recibidos con las puertas abiertas en Estados Unidos (Archivo)

Aprovechando que el autor del tiroteo en Washington que mató a una soldado de la Guardia Nacional era un inmigrante afgano, Trump anunció la suspensión total de las solicitudes de asilo, la revisión de cientos de miles de green cards (incluidas las de mexicanos) y la prohibición “por seguridad nacional” de la entrada de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restricciones a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Hay, sin embargo, una excepción, porque antes que nada Trump es un magnate y un adicto al dinero, y si está en la Casa Blanca es para convertirse amasar una fortuna, él y sus hijos.

Golden visa para ricos

El pasado 19 de septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva para otorgar visas doradas a aquellos extranjeros (no importa su color de piel o religión) que estén dispuestos a pagar 5 millones de dólares por obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó en conferencia de prensa que la previsión inicial es otorgar unas 80,000 Gold Card durante la primera fase. En total, otros 400 mil millones de dólares más de caja, y Estados Unidos, cada vez más rico, a costa del resto de naciones.

¿Por qué no vienen de Noruega?

El 11 de enero de 2018, en una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca, Trump llamó “países de mierda” (shithole countries) a naciones africanas, Haití y El Salvador. En esa misma reunión preguntó: “¿Por qué no tenemos más inmigrantes de Noruega?”.

En septiembre de 2024, durante un debate contra Kamala Harris, Trump afirmó que inmigrantes haitianos en Springfield (Ohio) “se comen a los perros y a los gatos”. Aunque se comprobó que era un bulo racista, el republicano ganó por 20 puntos en Springfield.

En otra reunión en 2017, Trump dijo que los haitianos “todos tienen sida” al discutir políticas migratorias. La Casa Blanca negó la frase, pero testigos confirmaron que la pronunció.

El bulo mortal contra los mexicanos

En la campaña de 2016, Trump acusó a los inmigrantes mexicanos de “traer drogas, crimen y ser violadores”. En 2023, declaró que los mexicanos estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, frase que evocó la retórica nazi.

Ese discurso sobre “invasores” inspiró al supremacista Patrick Crusius, quien perpetró la masacre de El Paso en 2019, asesinando a 23 personas, de las cuales 15 eran mexicanos o estadounidenses de origen mexicano