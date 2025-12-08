Machado envía a Trump plan para “el día después” de Maduro: confía en el 80% del Ejército esté con ella

Esperanza Venezolanos, durante la marcha por la libertad, este sábado en Lima (Paula Bayarte/EFE)

Plan de cambio de régimen secreto o empezar la casa por el tejado. Esta son las opciones que ha dejado entrever la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien tiene un plan para el día después de Nicolás Maduro, pero no aclara las dudas sobre si dicho plan, que ha compartido con el gobierno de Estados Unidos, incluye cómo deshacerse de su enemigo.

Este lunes, el diario “The Washington Post” informó que la Administración de Donald Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para el “día después” de Maduro en Venezuela.

Plan para las primeras 100 horas

Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro, y celebrar elecciones durante el primer año.

Aunque el equipo de la opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que “tienen una mayor preparación de lo que se creía”.

“Purga limitada” del Ejército

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga “limitada”, puesto que únicamente el 20 % de los oficiales son “irredimibles” y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en el mar Caribe. En esa operación asegura haber destruido una veintena de embarcaciones al servicio del narcotráfico y haber matado a más de 80 personas, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro del territorio venezolano.

Pero la actitud de Trump es cuando menos desconcertante, ya que en cuestión de días avisó que ordenaría el ataque terrestre de forma inminente y luego confirmó que había mantenido una reunión “cordial” con Maduro.

En cualquier caso, todo lo que rodea sobre el futuro de Venezuela sigue siendo un misterio: no se sabe si Trump ha decidido ya o no una invasión terrestre contra Venezuela, como tampoco se sabe si Machado sigue en la clandestinidad dentro de Venezuela o si ha podido salir del país para recoger a este miércoles su galardón en Oslo que la reconoce como premio Nobel de la Paz 2025.