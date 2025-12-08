Huelga en Museo Louvre Sindicatos del Museo del Louvre denuncian “recursos insuficientes” y “condiciones deterioradas”; llaman a protestar a partir del 15 de diciembre.

Los trabajadores del Museo del Louvre anunciaron hoy una “huelga prorrogable” a partir de la siguiente semana, lunes 15 de diciembre, en protesta por las condiciones laborales deterioradas y la falta de recursos suficientes para operar con la normalidad deseada.

La decisión, impulsada por los tres sindicatos del museo parisino —CGT, CFDT y Sud—, tiene por fin denunciar también que las fallas afectan directamente al público visitante y que, mientras no se garantice un mantenimiento adecuado y un presupuesto suficiente, las condiciones laborales seguirán siendo insostenibles.

¿Por qué los sindicatos del Louvre convocan una huelga?

El detonante de la huelga ha sido, no uno, sino una serie de episodios alarmantes que el Museo del Louvre ha protagonizado en los últimos meses:

Un robo de joyas de la Corona Francesa el 19 de octubre del año presente, 2025, el cual superó el valor de 100 millones de dólares; este suceso expuso las graves fallas de seguridad en el museo parisino.

del año presente, 2025, el cual superó el valor de 100 millones de dólares; este suceso expuso las graves en el museo parisino. Cierre de una sala en el mes de noviembre debido a problemas en la estructura del edificio.

en el mes de noviembre debido a del edificio. Finalmente, hace dos semanas, el Louvre sufrió una fuga de agua que dañó obras y documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

“Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”, reportaron los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Público en riesgo: cierre de salas y acceso limitado a las colecciones

En la carta, también denunciaron que el público visitante sólo tiene un acceso limitado a las obras y se encuentra “obstaculizado” en sus desplazamientos por el museo.

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente”, señalaron los trabajadores del Louvre, denunciando también fallas técnicas y deterioro del edificio.

Paro convocado para el 15 de diciembre de 2025

Debido a que las deficiencias del Louvre no afectan únicamente al personal, sino también a los y las visitantes, los sindicatos CGT, CFDT y Sud convocaron a una asamblea general la mañana de este lunes —a la cual se presentaron al menos 200 elementos del personal—, y la decisión de la huelga fue “votada por unanimidad”.

Por otra parte, la dirección de la pinacoteca ha afirmado que es “consciente” de las carencias en el museo parisino, así como de la urgencia en la modernización del mismo.

Mientras tanto, los sindicatos aseguran que no podrán operar con la normalidad deseada hasta que no se garanticen mejoras reales, las cuales buscan alcanzar con la huelga que iniciará la siguiente semana.