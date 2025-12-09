Al menos tres heridos leves en un fuerte incendio en edificio de Nueva York

Incendio en edificio de Nueva York (X)

Al menos tres personas resultaron levemente heridas en un fuerte incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan, así lo informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

El fuego inició alrededor de las 8:20 hora local en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY.

En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves.

Asimismo, precisó que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico.

El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, indicó que el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios.

Después, a las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas.

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

En una imagen difundida por la agencia se observa como las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.

El Departamento de Bomberos advirtió en su página web de que es probable que haya personal de emergencia, tráfico y humo en la zona, y el Departamento de Salud de la ciudad aconsejó evitar la exposición de humo cerrando las ventanas y reduciendo la actividad al aire libre.

Por su parte, la Administración de Emergencias de la ciudad publicó en X que ha solicitado autobuses a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para albergar a los residentes evacuados. (Con información de EFE)